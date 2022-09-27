В ЛДНР, Херсоне и Запорожье стартовал последний день референдумов

Подомовой обход завершился, сегодня - только стационарные пункты

Сегодня - заключительный день референдумов по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Пытаясь сорвать голосование, ВСУ не прекращают обстрелы. Утром неонацисты атаковали посёлки Гольмовский, Каштановое, Ясное. В Алчевске пришлось эвакуировать членов избиркомов в бомбоубежище. Несмотря на угрозы и провокации, избирательные участки продолжают работать.

Избирательные комиссии открылись, голосуют в кабинках, обеспечивающих тайну выбора. Бюллетени опускают в урны, опечатанные до момента подсчета голосов. На участок идут люди разного возраста. Голосуют активно. Явка в Запорожской области в предыдущие дни превысила 66%.

"Это супер важно. Мы долго терпели, но в конце концов правда должна восторжествовать. Поэтому я считаю, что каждый сегодня делает свой выбор раз и навсегда, и по лицам видно, что все сегодня счастливы и довольны. Будем отмечать", - говорит местная жительница.

За тем, как проходит голосование, с интересом наблюдают международные эксперты. Разница между тем, что показывают западные СМИ, и тем что происходит на самом деле, колоссальная.

Ален Корвез, международный наблюдатель из Франции: Уже заранее европейские власти сказали, что не признают этот референдум,какой бы он там ни был. Мне кажется, это очень печально, потому что на самом деле референдум и волеизъявление народа - это кратчайший путь к миру.

В Херсонской области на участки идут с флагами России. Отношение к референдуму как к празднику. Здесь тоже высокая явка - за 60%. Но многие хотели проголосовать именно на участке. Несмотря на высокую явку в республиках Донбасса, более 75% в первые 4 дня, сегодня на участках - тоже очереди с самого утра. Для местных жителей это долгожданный день. Здесь уже увидели перемены, особенно в Мариуполе, где за 3 месяца российские специалисты построили больше, чем Украина за 30 лет: жилые дома, больница, детский сад. И это только начало.

"Украина не оставила нам ни капли воды, ни кусочка хлеба, ни информации. Шарашит и до сих пор. А Россия пришла нас спасти. И мы надеемся. Мы русские, и мы рады этому", - отмечают местные.

Голосуют и на передовой. Бойцы Народной милиции защищают жителей Красного Лимана, помогают на рубежах Запорожской и Херсонской области. Возможность сделать исторический выбор есть у каждого.

Республики Донбасса голосуют за воссоединение с Россией. За независимость от Украины регионы проголосовали еще в 2014 году. А вот в Запорожской и Херсонской области вопрос в бюллетене стоит шире. Здесь спрашивают - хотят ли местные жители независимости от Киева и вхождения в состав России на правах субъекта. Ответ весь мир узнает уже на днях.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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