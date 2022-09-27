Более 15 пунктов для голосования на референдумах открыто в Москве

Всего избирательные участки работают в 84-х российских регионах

Принимают участие в референдуме жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые были вынуждены покинуть дома и приехали в Россию.

Избирательные участки работают в 84-х регионах страны. В Белгородской области с самого утра беженцы приходят, чтобы сделать важный выбор.

Более 15 пунктов для голосования открыто в Москве. Сейчас в столичном регионе свыше 30 тысяч переселенцев из Донбасса.

Многие спешат высказать свое мнение в последний день референдумов.

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