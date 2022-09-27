Более 15 пунктов для голосования на референдумах открыто в Москве

Всего избирательные участки работают в 84-х российских регионах
Принимают участие в референдуме жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые были вынуждены покинуть дома и приехали в Россию.
Избирательные участки работают в 84-х регионах страны. В Белгородской области с самого утра беженцы приходят, чтобы сделать важный выбор.
Более 15 пунктов для голосования открыто в Москве. Сейчас в столичном регионе свыше 30 тысяч переселенцев из Донбасса.
Многие спешат высказать свое мнение в последний день референдумов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"