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Более 15 пунктов для голосования на референдумах открыто в Москве

11:36
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Всего избирательные участки работают в 84-х российских регионах

Принимают участие в референдуме жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые были вынуждены покинуть дома и приехали в Россию.

В ЛДНР, Херсоне и Запорожье стартовал последний день референдумов
Боевики мстят Донбассу за проведение референдума

Избирательные участки работают в 84-х регионах страны. В Белгородской области с самого утра беженцы приходят, чтобы сделать важный выбор.

Более 15 пунктов для голосования открыто в Москве. Сейчас в столичном регионе свыше 30 тысяч переселенцев из Донбасса.

Многие спешат высказать свое мнение в последний день референдумов.

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