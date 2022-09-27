Непокоренные: в ЛНР отреставрировали мемориал молодогвардейцам

Комплекс был возведен на месте шахты, где фашисты казнили участников организации

В Краснодоне после реставрации открыли мемориал, посвящённый подвигам молодогвардейцев во время Великой отечественной войны. Комплекс был возведен на месте шахты, где фашисты казнили участников организации. А теперь на нём появилось имя еще одного героя.

Мемориальный комплекс молодогвардейцам после обновления: на 12-метровой высоте развеваются флаги России, Луганской республики, а также - знамя Победы. И снова горит вечный огонь. Восстановлением комплекса архитекторы занялись в июне. Работы проходили без демонтажа скульптурной композиции. Обновили не только внешне - также восстановили фундамент.

"Проект очень специфический, потому что памятник сделан из чугуна, из 240 деталей. Которую каждую нужно было восстановить, восстановить швы, их заново обработать, снять напряжение с металла, а чтобы снять напряжение, нам пришлось полностью внутри засыпать памятник песком, песок нагреть и после этого только начать обваривать части памятника", - рассказал Алексей Кондратьев, заместитель исполнительного директора РВИО.

Кроме того, уложили новую плитку, высадили деревья. А еще на одном из терриконов появилась смотровая площадка. Лестница, ведущая к ней, устоит даже в случае оползня, говорят специалисты. Рядом - уличная выставка, фотографии 71 человека. Аллея героев - тогда еще мальчишек и девчонок, которым едва исполнилось 16-17 лет. Не жалея своих жизней, они боролись с немцами в тылу врага.

В январе 1943-го фашисты казнили членов подпольной организации, сбросив их в ствол шахты №5. Уже в мирное время на этом месте и появился "Мемориал непокоренным".

Теперь на обновленном монументе - и новое имя. Одного из участников организации - Виктора Третьякевича - ошибочно считали врагом и трусом. Но историки доказали, что предательства не было. На прошлой неделе президент Владимир Путин посмертно присвоил Третьякевичу звание Героя России.

"Все, что здесь сегодня происходит, это про справедливость. Потому что восстановление мемориала молодогвардейцам к 80-летию их подвига - это про справедливость. Присвоение звания Героя России Виктору Третьякевичу - это про справедливость. Право людей самим принять решение о том, как они видят судьбу своей республики и своей земли, это про справедливость", - заявил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента.

И очень скоро, говорят здесь, еще одна историческая справедливость будет восстановлена.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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