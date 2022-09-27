Nord Stream сообщила о разрушениях на трех нитках системы "Северного потока"

В Германии допускают, что это была диверсия

Компания-оператор Nord Stream заявила о разрушениях, которые произошли сразу на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток". Ранее СМИ Германии сообщали о возможных диверсиях. В компании "Газпром" уже предупредили: хранилища газа в Европе могут не справиться с пиками потребления зимой. Тем временем на Западе идет новая волна финансового кризиса.

Повреждения беспрецедентны. Сроки восстановления работоспособности "Северного потока" пока оценить невозможно. Тревожные для европейцев детали сообщила компания-оператор газопровода. "Газпром" заявил о полной остановке поставок по этой ветке. Ранее наш концерн сигнализировал, что санкции не позволяют провести ремонт газоперекачивающих агрегатов. Одновременно с "Северным потоком -1" давление упало и во втором газопроводе.

Однако власти ФРГ вместо того, чтобы задуматься о собственных ошибках, предпочитают конспирологические версии.

"Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Совпадений быть не может. Такого рода диверсия, как утверждают источники, должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.", - пишет издание Тagesspiegel.

Источники газеты не исключают, что возможна диверсия - дело рук Украины. Которой Запад так щедро поставляет оружие, несмотря на растущее недовольство населения. Ведь большинство жителей и Старого Света, и Нового сейчас больше волнует собственное благосостояние.

В попытках обуздать рекордную инфляцию в стране Федеральная резервная система США снова и снова поднимает ключевую ставку. В Китае такие действия считают безрассудными. Об этом пишет Global Times. Как только ФРС на прошлой неделе повысила ставку, началось обесценивание мировых валют по отношению к доллару. Но американский регулятор, кажется, останавливаться не собирается.

США потянут за собой на дно и другие страны, которые называют союзниками, считают китайские экономисты: "Повысив ставку до 4,5% или даже выше за короткий период, ФРС не только ослабит экономику США и нанесет ущерб огромному количеству американских компаний и домохозяйств, но и вызовет шок в других крупных экономиках мира. Это будет всемирное экономическое землетрясение."

Чтобы предотвратить отток долларовых активов в США, другие экономики также будут вынуждены повышать свои процентные ставки. Банк Англии уже объявил о таком намерении и сам же прогнозирует начало рецессии в Великобритании до конца года. Валюта Соединенного Королевства резко обесценилась: курс британского фунта стерлингов упал до исторического минимума по отношению к доллару.

Подданных отвлекают и развлекают сериалами из реальной жизни. То в прямом эфире хоронили королеву, теперь новый поворот в лавстори, за которой следила вся страна: 30-летний охранник бросил жену и двух детей ради украинской беженки, которую семья у себя приютила. И вот любовная драма превратилась в трагикомедию. Уехавшая в Великобританию из Львова София Каркадым оказалась выпивохой и дебоширкой. Хваталась за нож. Незадачливый Дон Жуан обвинил ее в жестоком обращении и с помощью полиции выставил за дверь.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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