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Люди несут игрушки к ижевской школе, где были убиты 11 детей

11:43
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Всего погибли 17 человек

К ижевской школе, где жертвами нападения стали 17 человек, из них 11 детей, люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи. В Удмуртии объявлен трехдневный траур.

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Девять раненых сейчас находятся в реанимации. 15 человек - в основном это дети - сегодня планируют эвакуировать в Москву. Борт МЧС с бригадой сопровождения уже подготовлен.

Накануне в Следственном комитете сообщили, что открывший стрельбу выпускник этой же школы состоял на учёте в психо-неврологическом диспансере. На его одежде была нацистская символика. Нападавший покончил с собой. Следователи устанавливают круг его общения.

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