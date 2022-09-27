Главы московских театров обсудили темы нового сезона

Заседание Директорской ложи по традиции прошло на Тверском бульваре

Основные темы нового сезона, проблемы и вызовы, стоящие перед отечественной культурой, обсудили руководители столичных театров.

Заседание Директорской ложи Москвы по традиции прошло в историческом особняке Смирнова на Тверском бульваре. Участники встречи лично познакомились с новыми художественными руководителями столичных театров. Обменялись мнениями по самым актуальным вопросам и сошлись в главном: в трудные времена миссия искусства - укреплять единство страны.

"Сегодня чем могут театры отвечать и соответствовать той ситуации, которая происходит в стране? Первое: быть со своей страной. Относиться к этому так, как должен относиться человек, любящий свою Родину, любящий свою чудную Москву - лучший город мира. Это и есть то, чем мы сегодня можем помочь тем людям, которые приходят понять, где они живут, кем они приходятся Москве и что нужно сделать для нашей страны", - отметил Марк Варшавер, глава Директорской ложи театров Москвы, директор театра "Ленком Марка Захарова".

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