Счет идет на дни: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Дениса Максименко

Мальчику нужна пересадка костного мозга, но перед этим требуется специальная терапия

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 14-летнего Дениса Максименко. У него острый лимфобластный лейкоз. Нужна пересадка костного мозга, но перед этим требуется специальная терапия. Стоимость препаратов превышает пять миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

14-летний Денис Максименко может часами сидеть и смотреть в одну точку. Это самый грустный пациент всего больничного отделения. Вот уже десять лет он борется со смертельной болезнью - у него острый лимфобластный лейкоз, который то отступает, то возвращается снова. Вот и сейчас – очередной рецидив. Парень на грани отчаяния:

"С 2013 года здесь лечусь. Была надежда. В итоге опять, опять возвращалась. Может сейчас пересадка поможет", - говорит Денис.

Врачи обнадёживают: если в ближайшее время парню провести пересадку костного мозга, то с большой вероятностью лейкоз удастся победить. Но есть одна сложность. Сейчас лейкоз у Дениса в агрессивной стадии, донорские клетки в таком состоянии организм просто не примет. Лейкоз нужно усыпить, но обычные методы лечения уже не помогают. Денису нужны редкие специальные лекарства, направленного действия. Их назначают в особенно сложных случаях.

"Этот препарат будет введён в качестве подготовки к трансплантации с целью преодоления резистентности заболевания. Все стандартные методы, химиотерапевтические, сейчас исчерпаны", - говорит Полина Шевелева, врач-гематолог клиника НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой.

Лекарства не входят в перечень ОМС, родители должны купить их сами. Общая стоимость просто огромная - 5099070 рублей. Семья в шоке, им неоткуда взять такие деньги. Единственная надежда - обратиться за помощью к неравнодушным людям.

"Нам некуда обратиться, и нету такой суммы, чтобы собрать. А ребёнок жить хочет. Помогите, пожалуйста, нам", - говорит мама Татьяна Максименко.

Мама Дениса постоянно плачет. Долгие годы такой трудной борьбы, неужели все это было напрасно.

"Они уходят, эти раковые клетки, и опять возвращаются. Не знаю, почему. Никто не скажет отчего это. Нас никак не отпускает эта болезнь. Сколько перенёс он, считай, детства не видел, постоянно больницы, уколы, химия, не знаю", - говорит мама.

Но они все же надеются на чудо. И Денис продолжает готовиться к трансплантации. Донором должен стать старший брат, он уже сдаёт все необходимые анализы. Квота на операцию выделена, времени на сбор средств катастрофически мало, счет идёт на дни. Мама Дениса умоляет: не оставлять ее один на один с такой бедой.

"Вообще никому такого не пожелаешь, даже врагу. Это очень тяжело. Ребёнок столько перенёс. Мы столько прошли", - говорит мама Татьяна Максименко.

Дома за сына молятся отец, брат, ждёт любимая собака и лучший друг. Но все они далеко, за тысячи километров, в Иркутской области. А Денис с мамой в Петербурге. Из последних сил стараются не падать духом:

"Он молодец, он говорит: "Мама если надо, значит, надо!" Как-то себя настраивает, держится, а я не моу", - говорит мама.

Денис очень расстраивается, что не удалось пойти в школу в этом году. Но если все получится, если удастся собрать эти пять с лишним миллионов рублей на лекарства, то трансплантация все же состоится. И он пойдёт учиться хотя бы после Нового года.

Анна Морозова, Александр Плешин, Сергей Карасев, северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

Лечение необходимо начать, как можно скорее. Помочь просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.​

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дениса Максименко, программа 1490

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