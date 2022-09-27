Новому пакету антироссийских санкций могут помешать три страны

В ЕС нет единства

Венгрия, Кипр и Мальта могут помешать Евросоюзу принять очередной пакет санкций против России.

Об этом пишет Financial Times. По данным газеты, проект санкций может быть рассмотрен уже завтра, чтобы успеть принять его до конца недели.

"Но этот календарь может легко сбиться, если Венгрия, и в некоторой степени Кипр и Мальта, откажутся подыграть", - пишет издание.

Ранее стало известно, что входящие в Евросоюз Венгрия и Мальта выступили против установления предельной цены на российскую нефть.

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