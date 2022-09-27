Магаданского военкома уволили после ошибок при мобилизации

В регионе разрушена система воинского учета

Военного комиссара Магаданской области Сергея Барановского отправили в отставку из-за нарушений при частичной мобилизации.

Об этом во вторник, 27 сентября, заявил "РИА Новости" губернатор региона Сергей Носов. Исполняющим обязанности военкома стал присланный от Восточного военного округа офицер.

"Сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места", - сообщил Носов.

По словам губернатора, кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для региона подбирается. На данный момент в Магаданской области предстоит работа по восстановлению системы воинского учета, которая в последние годы была фактически разрушена.

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