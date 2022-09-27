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В России с коронавирусом госпитализировали 3652 человека

11:10
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Скончался 101 пациент

За сутки в России госпитализированы 3652 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 27 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 36605 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 59547 человек, скончался 101 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2089 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 261. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 2081 человек, в Московской области – 594.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 20869714 случаев заболевания, зарегистрировано 386943 летальных исхода.

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