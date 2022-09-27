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Стало известно, при каких обстоятельствах Казахстан выдаст России уклонистов

11:55
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Речь идет, в частности, об объявленных в розыск

Власти Казахстана будут выдавать россиян, которые уклоняются от частичной мобилизации, только в том случае, если на них заведут уголовное дело и объявят в розыск.
В Минобороны прокомментировали сообщения о запрете на выезд граждан

Об этом во вторник, 27 сентября, заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов. Он подчеркнул, что его страна не намерена сообщать России о всех гражданах, бегущих от мобилизации.

"У двух государств есть договор о выдаче преступников и подозреваемых в преступлениях, но правовых оснований для выдачи тех, кто не получил повестку и уехал из России, нет", - заявил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.

В связи с этим для выдачи уклониста России необходимо, чтобы против уехавшего было возбуждено уголовное дело, чтобы он был объявлен в международный розыск и чтобы инкриминируемое ему деяние в Казахстане тоже считалось преступлением.

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