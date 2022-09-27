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Основатель Pink Floyd Уотерс написал открытое письмо Путину

12:27
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Музыкант задал вопросы по украинскому конфликту

Один из основателей британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу данных "Миротворца"

Свое обращение он опубликовал в социальных сетях. 79-летний музыкант задал российскому лидеру несколько вопросов, касаемых скорейшего завершения конфликта на Украине.

"Меня все чаще просят писать и вам, так что вот. Во-первых, хотели бы вы, чтобы война закончилась? Если бы вы ответили "Да, пожалуйста", это сразу сильно облегчило бы задачу", - написал Уотерс.

По мнению музыканта, слова Путина о том, что Россия не имеет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска, то это помогло бы закончить войну.

Ранее Уотерс написал открытое письмо супруге украинского президента Елене Зеленской, в котором раскритиковал ее за "подливание масла в огонь". Первая леди ответила на письмо, посоветовав музыканту "обращаться в поисках мира не к ней", напоминает РИА Новости.

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