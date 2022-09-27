Основатель Pink Floyd Уотерс написал открытое письмо Путину

Музыкант задал вопросы по украинскому конфликту

Один из основателей британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.

Свое обращение он опубликовал в социальных сетях. 79-летний музыкант задал российскому лидеру несколько вопросов, касаемых скорейшего завершения конфликта на Украине.

"Меня все чаще просят писать и вам, так что вот. Во-первых, хотели бы вы, чтобы война закончилась? Если бы вы ответили "Да, пожалуйста", это сразу сильно облегчило бы задачу", - написал Уотерс.

По мнению музыканта, слова Путина о том, что Россия не имеет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска, то это помогло бы закончить войну.

Ранее Уотерс написал открытое письмо супруге украинского президента Елене Зеленской, в котором раскритиковал ее за "подливание масла в огонь". Первая леди ответила на письмо, посоветовав музыканту "обращаться в поисках мира не к ней", напоминает РИА Новости.

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