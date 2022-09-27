В Кремле назвали тревожными данные о ЧП на "Северном потоке"

Разрушения носят беспрецедентный характер

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение компании Nord Stream о разрушениях, которые произошли сразу на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток".

"Мы чрезвычайно обеспокоены. Есть разрушения трубы, ничего исключать нельзя. Вчера информация появилась - и от "Газпрома", и от компании-оператора. Это очень тревожные новости", - сказал кремлевский спикер.

Он добавил, что "речь идет о неких разрушениях в трубе непонятно какого характера в датской экономической зоне".

"Значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства", - заключил пресс-секретарь.

Как ранее сообщили в Nord Stream, разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", "носят беспрецедентный характер", а сроки восстановления пока оценить невозможно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"