Кремль: ситуация в Донбассе кардинально изменится после референдумов

И с точки зрения права, и с точки зрения безопасности

Российская правовая система и исполнительная власть готовы к возможному вхождению в состав страны новых субъектов.

Власти готовы к имплементации итогов референдума в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия будет принимать все возможные меры для обеспечения безопасности в регионах.

"Кардинальным образом, естественно, изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права. Со всеми соответствующими последствиями для целей защиты и обеспечения безопасности на этих территориях", - сообщил представитель Кремля.

Также во вторник Песков отказался комментировать слухи о создании Крымского федерального округа и назначении полпредом в нем бывшего гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, о чем ранее написала газета "Ведомости".

"Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать", - сказал Песков.

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