Патриарх Кирилл призвал к "духовной мобилизации"

Наступили судьбоносные времена

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя, что "сегодня многие восстают на Русь".

"Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания и особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества", - добавил патриарх (цитата по ТАСС).

По его словам, между Россией и Украиной, которые являются единым пространством Русской православной церкви, в итоге наступит примирение.

"Без того, чтобы идти по пути опасных компромиссов, могущих навредить единой Руси", - уточнил Кирилл.

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