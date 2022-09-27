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ВС России уничтожили украинскую станцию управления БПЛА "Байрактар"

13:31
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Она находилась в Днепропетровской области

Российские силы уничтожили украинскую наземную станцию управления комплекса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Байрактар".

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удары были произведены в районе населенного пункта Лозоватка Днепропетровской области.

Кроме того, в городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков 9-го полка специального назначения "Гепард" нацгвардии Украины, а также более 50-ти иностранных наемников.

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