Всего 15 человек

В Москву доставили пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе. Всего 15 человек, среди них 13 детей. Самолёт МЧС приземлился в "Жуковском".

В полете пациентов сопровождали специалисты "Центроспас" МЧС России, Минздрава, а также психологи. В столичных больницах все готово для оказания необходимой медицинской помощи.

Трагедия в ижевской школе произошла накануне утром. 34-летний бывший выпускник зашел в здание и открыл стрельбу по детям, после чего покончил с собой. В регионе объявлен трехдневный траур.



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