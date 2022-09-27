Всего 15 человек
В Москву доставили пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе. Всего 15 человек, среди них 13 детей. Самолёт МЧС приземлился в "Жуковском".
В полете пациентов сопровождали специалисты "Центроспас" МЧС России, Минздрава, а также психологи. В столичных больницах все готово для оказания необходимой медицинской помощи.
Трагедия в ижевской школе произошла накануне утром. 34-летний бывший выпускник зашел в здание и открыл стрельбу по детям, после чего покончил с собой. В регионе объявлен трехдневный траур.