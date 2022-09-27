Отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы

Отопительный сезон начался раньше обычного

Отопление во все жилые дома и социальные объекты Москвы поступает в полном объеме. Сегодня мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума заслушал доклад о готовности городской системы ЖКХ к осенне-зимнему периоду.

Из-за холодной погоды отопительный сезон в Москве начался раньше обычного - 5 сентября. На ТЭЦ созданы необходимые запасы резервного топлива. Существующие мощности позволяют стабильно и бесперебойно подавать тепло потребителям.

В случае каких-либо проблем горожане могут воспользоваться горячей линией. Обращения рассматриваются в течение часа.

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