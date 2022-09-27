Доступная и безопасная: станция "Варшавская" скоро войдет в состав БКЛ

Проектировщики встроили в платформу самое современное противопожарное оборудование

Гранитный камень на полу, мрамор - на колоннах. На станции метро "Варшавская" завершены работы по облицовке платформы. Кроме того, там обновили систему кондиционирования, да и света станет намного больше. Станция Каховской линии готовится войти в состав БКЛ.

Станция "Варшавская" Каховской ветки метро совсем скоро получит новый статус - войдет в состав Большой кольцевой линии. Но перед этим строителям пришлось практически полностью заменить основные конструкции платформы. Несущие стены вестибюля укрепили, поставили новые турникеты. Теперь здесь будут работать и лифты для маломобильных пассажиров. Доступная среда для всех, но главное - безопасная. Проектировщики встроили в эту платформу самое современное противопожарное оборудование.

"Станция была построена в 60-х годах, в то время не требовались системы дымоудаления. С целью соблюдения существующих норм нам необходимо было вписать в существующие габариты станции системы дымоудаления", - отметил Игорь Варфоломеев, руководитель строительства.

Историческую ценность нужно было сохранить. Кованные панно с изображением Варшавы отреставрировали, и они снова украшают стены одноименной станции. В рамках реконструкции Каховской линии и ее будущего включения в состав Большой кольцевой началась работа по замене всей отделки. На полу теперь - гранитный камень, на колоннах - мрамор. Завершены все работы по облицовке платформенного участка. Полностью заменена система кондиционирования.

Еще никогда на станции "Варшавская" не было так светло. Сейчас здесь идет замена старого освещения на новое. На потолке установили 213 светодиодных ламп. Помимо того, что они сделали станцию намного светлее, они более практичны в использовании - энергоэкономичны и долговечны.

Яркие лампы установят также на колоннах. И некогда одна из самых мрачных станций станет яркой и светлой. Откроется "Варшавская" одновременно с запуском всей Большой кольцевой линии метро.

"Мы ставим задачу - завершить строительство вот в этом году остающихся девяти станций. С включением в работу 10-й станции - "Нижегородская" - для того, чтобы полностью замкнуть уже движение по Большой кольцевой линии. Задача стоит следующая - завершить строительные все работы к концу года полностью и уже подготовить к пуску с пассажирами в 2023 году", - заявил Андрей Бочкарев, заместитель Мэра Москвы.

Одновременно с "Варшавской" сейчас идет реконструкция и на соседних станциях - "Каховской" и "Каширской". Строители обещают сдать этот юго-восточный участок Большой кольцевой линии досрочно.

Елена Сахно, Павел Суменков, Владислав Карташов, "ТВ Центр"

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