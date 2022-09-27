Суд изберет меру пресечения для стрелявшего в клубе "16 тонн"

Был ранен охранник

Сегодня Пресненский районный суд изберет меру пресечения в отношении 58-летнего мужчины, который вчера ранил охранника в клубе "16 тонн".

По предварительным данным, подозреваемый встречался там со своим другом. Он был сильно пьян, мешал посетителям, и сотрудники в конце концов попросили его покинуть заведение. Мужчину это задело и, несмотря на свое состояние, он съездил домой, взял ружье и вернулся мстить обидчикам.

"Днем 26 сентября мужчина, находясь в помещении клуба, произвел не менее трех выстрелов из охотничьего ружья в охранника заведения. После чего скрылся. Сотрудник был госпитализирован в одну из городских больниц, где ему оказывается необходимая помощь. В кратчайшее время мужчина был задержан. Он находился в состояние сильного алкогольного опьянения", - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Известно, что, кроме ружья, на мужчину зарегистрированы газовый револьвер и пистолет.

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