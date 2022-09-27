В Доме музыки показали поэму о Рабочем и Колхознице

Ровно 85 лет назад скульптурную композицию представили на Всемирной выставке в Париже

Поэму о романтической любви показали в Доме музыки. Главные герои - весьма необычны: Рабочий и Колхозница (монумент, который стал символом не только ВДНХ, но и целого поколения).

Ровно 85 лет назад скульптурную композицию представили на Всемирной выставке в Париже, где она покорила публику. Это событие и легло в основу шоу. На сцене вновь развернулась история создания монумента и его путешествий. Все приключения легендарного творения архитектора Веры Мухиной удалось передать не только в диалогах, но и через музыку и хореографию.

"Очень неожиданный, неординарный проект, если честно. Он такой креативный, яркий, многожанровый, как вы говорите, здесь сочетается многое как будто бы несочетаемого. Но тем не менее все это вместе дает этот образ Рабочего и Колхозницы, которому исполнилось 85 лет", - отметил народный артист России Дмитрий Харатьян.

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