Учатся на волшебников: как в Москве готовят медицинских клоунов

Терапевтический эффект их работы уже научно доказан

В Москве открылась школа, где учат лечить смехом. Выпускники будут работать в больницах и хосписах - клоунами. И это не просто красные носы, несуразные башмаки и забавные гримасы. Все намного серьезнее. Каждый день лицедеям предстоит помогать другим справляться с болью. А иногда и с одиночеством. И это действительно работает.

Концентрация клоунов на один квадратный метр здесь, кажется, максимально возможная. Впрочем, любой из них скажет: "Я еще не волшебник, я только учусь". На первых тренингах они стараются встретиться со своим внутренним клоуном, ведь этот клоун помогает человеку быть более свободным и счастливым.

Это - первые пятьдесят студентов "Школы медицинских клоунов". На обучение было подано рекордное количество заявок - 120. Но отборочные туры прошли не все претенденты. Ведь задания на экзаменах были нетривиальные.

"Сидит вот количество энное человек и нужно было вот взглядом просто с каждым повзаимодействовать. Не строить там какие-то гримасы, а просто вот на каждого посмотреть - уделить ему секунду, две внимания", - рассказала Алия Ахилбаева, студентка "Школы медицинских клоунов".

И возраст, и профессии у всех студентов разные. Алия - инженер. Михаил - куратор выставок, раньше водил экскурсии в музее-заповеднике "Коломенское". Евгения занимается маркетингом. Но есть то, что их объединяет.

"У меня есть энергия, силы, да, вот какая-то, сопереживание, да, то есть вот я могу этим делиться. Я поняла, что у меня есть такая потребность", - отметила Евгения Данилевская, студентка "Школы медицинских клоунов".

Они, конечно, будут изучать и методики общения, и психологию, и все клоунские, актерские дисциплины - импровизацию, жонглирование, пантомиму. А кроме того, получат еще и базовые медицинские знания. Поскольку работать придется в больницах и хосписах.

"Мы выстраиваем так программу, чтобы было понимание даже просто для жизни, для себя - каким образом помочь человеку в неотложных ситуациях, причем у детей они одни - могут быть и ушибы, и какие-то там порезы, а у пожилых они могут быть другие - и падения, и гипертонический криз", - говорит Анастасия Разина, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, педагог "Школы медицинских клоунов".

Медицинская клоунада существует в мире с середины восьмидесятых годов прошлого века. И, к примеру, в Израиле это давно уже профессия, которой обучают в университете. В России первые клоуны-волонтеры появились лет пятнадцать назад. А сейчас стали настолько востребованы, что выпускники школы без работы точно не останутся, в больницах они нарасхват.

Терапевтический эффект их работы уже научно доказан. Впрочем, любой опытный клоун ощущает его постоянно. Катерина и Лерика часто работают в паре. Вспоминают одну из своих пожилых пациенток: "Она довольно скептично смотрит и говорит. "Вообще, мое имя переводится как "госпожа". И мы - Тик-так и Шпуля - падаем на пол, начинаем бить поклоны, кланяемся госпоже. И женщина, которая еще тридцать секунд назад была очень серьезная, с суровым таким лицом, начинает: "Да ладно, это лишнее, не надо". И у нее довольная улыбка".

Впереди - три месяца занятий. Первое домашнее задание студенты школы получили - продумать свой будущий костюм. И у каждого уже есть главная деталь - тот самый красный нос. Спасающий, как известно, в любой ситуации.

Юлия Богоманшина, Роман Левитский, Денис Кузнецов, "ТВ Центр"

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