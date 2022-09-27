Синоптик объяснила появление густого тумана в Москве

Видимость не превышала 25 метров

Плотный туман накрыл этим утром Москву и область. В некоторых районах города видимость не превышала 25 метров.

В соцсетях москвичи делились завораживающими кадрами. Останкинская башня возвышается над белой дымкой, в небе тает "Солнце Москвы", поезд медленно пробирается сквозь белое марево.

Непогода повлияла на работу столичных аэропортов, более 20 рейсов были задержаны или отменены. Во "Внуково" самолеты направлялись на запасной аэродром.

"Туман в Московском регионе сегодня ночью и утром возник из-за повышенной влажности воздуха после прошедших дождей. Также ночью стих ветер и понизилась температура, местами до слабых заморозков. Туман был довольно сильным, видимость ухудшалась до 50 метров, в том числе и в черте города. Но продержался он недолго, всего один-два часа", - сообщила Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России.

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