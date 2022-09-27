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Путин заявил о хищническом поведении Запада на рынке продовольствия

13:49
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Скупка продовольствия богатейшими странами является хищничеством.
"Все ходы записаны": Путин подтвердил, что бедные страны не получили зерно с Украины

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ. Глава государства отметил, что стоимость продовольствия на мировом рынке вернулась на уровни начала года, но при этом на 40% выше, чем в 2020 году.

"И это прямое следствие без всякого преувеличения хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия", - заметил Путин (цитата по ТАСС).

Президент России напомнил, что зерно с Украины отправляется в страны Запада и не попадает к тем, кто в нем больше всех нуждается.

"Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше", - добавил Путин

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна. По данным Совместного координационного центра (СКЦ), только 28% кораблей с продуктами с Украины направились в бедные страны.

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