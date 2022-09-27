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Путин распорядился поддержать семьи мобилизованных работников сельского хозяйства

14:34
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Сейчас необходимо снизить зависимость от импортных поставок в этой сфере

Сегодня в Сочи Владимир Путин провел совещание, посвященное ходу сезонных полевых работ. О ситуации в этой сфере президенту в режиме видеоконференции доложил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и руководители аграрных регионов.

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Глава государства отметил, что в этом году ожидается рекордный урожай. Суммарный сбор зерна может достигнуть 150 миллионов тонн. В нынешней непростой ситуации наша страна гарантированно закроет собственные потребности по важнейшим позициям и сможет увеличить экспорт.

Президент также обратил внимание на последствия блокировки поставок нашего зерна и удобрений на мировые рынки, отметив, что санкции против России могут обернуться глобальным продовольственным кризисом. И ответственность за это лежит на западных странах.

Отдельно президент обратился к главам регионов и руководителям сельхозпредприятий: "В рамках частичной мобилизации призываются в том числе и работники сельского хозяйства. Необходимо оказать поддержку их семьям. Прошу уделить особое внимание этому вопросу. И обращаюсь сейчас не только к тем губернатором, которые находятся на связи и принимают участие в нашей сегодняшней работе, в нашем совещании, но и вообще ко всем губернаторам России, ко всем руководителям".

Также Путин заявил, что сейчас необходимо обеспечить собственную продовольственную безопасность и снизить зависимость от импортных поставок.

"Сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов на Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, – все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны. Это естественно, потому что связано и с драматическими событиями. Но известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу "Хлеб - всему голова", этот закон никто не отменял. И, может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших - с учетом того, что еще и в мире происходит на продовольственных рынках", - добавил российский лидер.

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