В Госдуме приняли закон о защите трудовых прав мобилизованных

Дополнительные гарантии получат и члены семей военнослужащих

В Госдуме во вторник приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, который защитит трудовые права мобилизованных.

Документ, в частности, обеспечит сохранение рабочих мест. Поправки также распространяются на добровольцев и военнослужащих по контракту. Трудовой договор будут не расторгать, а приостанавливать.

Дополнительные гарантии получат и члены семей военнослужащих. Например, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата.

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