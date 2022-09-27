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В Госдуме приняли закон о защите трудовых прав мобилизованных

14:40
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Дополнительные гарантии получат и члены семей военнослужащих

В Госдуме во вторник приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, который защитит трудовые права мобилизованных.

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Документ, в частности, обеспечит сохранение рабочих мест. Поправки также распространяются на добровольцев и военнослужащих по контракту. Трудовой договор будут не расторгать, а приостанавливать.

Дополнительные гарантии получат и члены семей военнослужащих. Например, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата.

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