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Эксперты отметили высокую явку на референдумах

14:38
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Участие в них принимают в том числе беженцы

Участие в референдумах принимают и беженцы - те жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые были вынуждены из-за обстрелов приехать в Россию.

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Избирательные участки открыты в 84-х регионах страны. В Белгородской области с самого утра люди приходят, чтобы сделать важный выбор.

Пять участков работают в Санкт-Петербурге. Туда тоже люди спешат высказать свое мнение в последний день референдумов.

Более 15 пунктов для голосования доступно в Москве. Сейчас в столичном регионе находится свыше 30 тысяч переселенцев из Донбасса.

Отечественные и международные эксперты отмечают высокую явку.

"Люди идут разных возрастов, настроение у людей приподнятое. Есть, конечно, сложности и проблемы из-за обстрелов территорий. На вчерашний день насчитали свыше 60 ракет и снарядов со стороны Украины по населенным пунктам, которые приближены к фронтовой полосе", - отметил Александр Брод, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

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