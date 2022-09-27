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Юлиана Княжевская: Маршрут БКЛ учитывает перспективы городского развития

14:07
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Маршрут проложен с учетом массы ограничений

Маршрут Большой кольцевой линии отвечает современным требованиям транспортного обслуживания города и учитывает потенциал градостроительного развития столицы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что маршрут нового кольца проложен с учетом массы планировочных, градостроительных, инженерных и других ограничений.

"БКЛ проходит по 26 районам в срединной зоне города, что обусловлено комплексом градостроительных и инженерно-технических показателей, одним из которых является избежание дублирования трассы МЦК", - рассказала Княжевская.

С запуском Большой кольцевой линии метро в шаговой доступности от мест проживания смогут воспользоваться более чем 2 млн москвичей, а также около 1,5 млн человек работающих рядом со станциями.

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