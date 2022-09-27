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ЕС может ввести санкции против европейцев

14:10
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Наблюдатели не выявили нарушений на референдумах

Евросоюз может ввести санкции против европейцев, которые выступили наблюдателями на референдумах на освобожденных территориях.

Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Речь идет о наблюдателях на референдумах о вхождении в состав России ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

"Конечно, есть такая возможность, если страны - члены ЕС будут полагать, что эти люди вовлечены", - цитирует слова политика ТАСС.  

Ранее стало известно, что международные наблюдатели не зафиксировали нарушений во время голосования на референдумах.

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