Собянин присвоил улице на западе Москвы имя Жириновского

Документ подписан и опубликован

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил улице в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы имя Жириновского.

Соответствующее постановление уже подписано, документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Имя присвоено безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному от улицы Нежинская вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный заказник "Долина реки Сетуни".

"Присвоить наименование - улица Жириновского", - говорится в документе.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"