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На ВДНХ открылась выставка "Сердце Югры"

15:00
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Это 40 масштабных фотопанно с портретами, образами и символами

На ВДНХ сегодня предлагают отправиться к Ледовитому океану, не выезжая из Москвы. Сегодня в "Центре Космонавтики и авиации" открылась выставка "Сердце Югры".

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Целых 40 масштабных фотопанно с портретами, образами и символами переносят жителя мегаполиса за тысячи километров к рекам Иртыш и Обь. Или - в тайгу. Или же - к подножью гигантского водопада. Или - в глубокую штольню с горным хрусталем.

Рассматривая работы, можно узнать об удивительной культуре народов, которые испокон веков населяли эти места.

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Выставка "Сердце Югры"
Выставка "Сердце Югры"
Выставка "Сердце Югры"
Выставка "Сердце Югры"
Выставка "Сердце Югры"
Выставка "Сердце Югры"
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