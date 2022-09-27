"Это явно подводная авария": эксперт оценил произошедшее с "Северным потоком"

В Германии рассматривают только одну версию произошедшего - диверсию

Одна из самых тревожных новостей сегодняшнего дня - выход из строя системы трубопроводов "Северный поток". Как сообщили в "Газпроме", серьезные повреждения зафиксированы сразу на трех нитках. На ремонт потребуются месяцы. В России и Германии не исключают, что причиной могла стать диверсия.

Повреждения беспрецедентны. Сроки восстановления работоспособности "Северного потока" пока оценить невозможно. Такие тревожные детали сообщила во вторник компания-оператор газопровода. Оценки экспертов оптимизма не добавляют: разрушения произошли в один день одновременно на трех нитках морских участков "Северного потока" - первого и второго.

На ремонт потребуются месяцы. В Кремле рассматривают все версии произошедшего, включая диверсию.

"Это очень тревожные новости. Действительно, речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера, в датской зоне экономической. Действительно, значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первыми версию намеренного повреждения газопроводов выдвинули немецкие журналисты. Как только стало известно о падении давления сразу в двух "Северных потоках". Это произошло в понедельник вечером. А позднее датское морское управление сообщило об утечке газа недалеко от своего острова Борнхольм. Сегодня аналогичная информация пришла и из Швеции. Чудесным образом места утечек оказались в международных водах, а не во внутренних.

Со ссылкой на собственные источники немецкая газета Tagesspiegel сообщила, что в Германии рассматривают только одну версию произошедшего - диверсию. Источники издания не исключают, что это дело рук Украины или сил, с ней связанных. Считаются ли таковыми страны, щедро снабжающие Киев оружием, не уточняется.

"Это явно подводная авария. Произошла она при этом около острова, там, где небольшая глубина. Чтоб можно было дотянуться как-то до этой трубы. Там глубина от 10 до 25 метров. Это тоже наводит на мысль. И косвенно американцы же открыто говорили. Вот 9 февраля интервью Байдена, где он открыто говорил, что если начнется конфликт России и Украины, тогда США каким-то образом уничтожат "Северный поток - 2", - отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергобезопасности.

Кроме Байдена, демонтировать "Северный поток - 2" призывали поляки. Своего отношения к трубе не скрывали и украинцы. 22 сентября ФСБ предотвратила теракт на нитке второго потока, организованного украинскими спецслужбами. А днем ранее к берегам Севастополя прибило морской беспилотник с англоязычной маркировкой.

Европейцам аварии на газопроводах явно не выгодны. Равно как и нам. Хоть топливо по трубам сейчас и не идет, но гипотетически у Брюсселя оставался шанс договориться с Москвой и продолжить получать недорогой российский газ. Без наших поставок самым крупным альтернативным продавцом для ЕС остаются США. Сегодня биржевые цены на газ ускорили рост и достигли 1900 долларов за тысячу кубометров. Ну а в Европе на этой неделе ожидается резкое похолодание.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр"

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