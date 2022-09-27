Минобороны не будет требовать принудительного возвращения россиян

Обращаться в Казахстан и Грузию не планируется

Минобороны России не обращалось к госорганам Казахстана, Грузии и других стран для якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан.

Об этом во вторник, 27 сентября, заявили в самом ведомстве.

"Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", - говорится в сообщении.

Ранее МВД Казахстана заявило, что будет выдавать россиян, которые уклоняются от частичной мобилизации, только в том случае, если на них заведут уголовное дело и объявят в розыск.

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