ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыт состав армейского сухпайка

15:11
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Он предполагает три полноценных приема еды

Сухпаек, который будет выдаваться мобилизованным, включает три полноценных приема пищи. В него, среди прочего, входят галеты, консервированный бекон, паштет, плавленый сыр и икра из овощей.

Как сообщил портал "Объясняем.рф", в набор входят три консервированных вторых блюда, например, тефтели из говядины и мясо говядины с зеленым горошком и морковью.

Из сладкого, помимо сахара, полагается повидло и шоколад. Напитки представлены чаем, кофе и сухим фруктовым концентратом. К напиткам полагаются сухие растворимые сливки. В сухпаек также входят различные витамины и жевательная резинка, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Индивидуальный рацион питания вооруженных сил России
Индивидуальный рацион питания вооруженных сил России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.