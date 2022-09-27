Раскрыт состав армейского сухпайка

Он предполагает три полноценных приема еды

Сухпаек, который будет выдаваться мобилизованным, включает три полноценных приема пищи. В него, среди прочего, входят галеты, консервированный бекон, паштет, плавленый сыр и икра из овощей.

Как сообщил портал "Объясняем.рф", в набор входят три консервированных вторых блюда, например, тефтели из говядины и мясо говядины с зеленым горошком и морковью.

Из сладкого, помимо сахара, полагается повидло и шоколад. Напитки представлены чаем, кофе и сухим фруктовым концентратом. К напиткам полагаются сухие растворимые сливки. В сухпаек также входят различные витамины и жевательная резинка, сообщает РИА Новости.

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