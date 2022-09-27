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Власти Вильнюса предложили отнять территорию у посольства России

15:11
  • вторник
  • 27 сентября 2022

В дипмиссии рекомендовали администрации города заняться вывозом мусора

В мэрии Вильнюса предложили отнять у российского посольства территорию, на которой расположена дипмиссия. По мнению советника мэра Вильнюса Каролиса Жукаускаса, это должно стать ответом на референдумы по вхождению в состав России, которые проходят в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях. Российская дипмиссия в своем комментарии отметила невежество чиновника.

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"Он явно не знает о том, что в дипломатической практике действует принцип взаимности, который в данном случае распространялся бы на представительства Литвы в России", - прокомментировали в посольстве опубликованное в соцсети предложение Жукаускаса.

Российские дипломаты считаю, что вильнюсскому чиновнику лучше оставить неуклюжие попытки осваивать новые материи. Сотрудникам администрации литовской столицы посоветовали заняться своими прямыми обязанностями – вывозом бытовых отходов и ремонтом дорожек, передает ТАСС.

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