Омбудсмен столицы рассказала о работе временного пункта мобилизации в Музее Москвы

Никаких нарушений не выявлено

Работа временного пункта мобилизации в Музее Москвы организована четко, никаких нарушений не выявлено. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Это первый призывной пункт, который я посетила, планирую посетить все, которые есть на территории Москвы. Здесь все организовано для людей. Во-первых, в мой адрес много обращений по работе медицинских комиссий. Я увидела, что здесь целый блок отведен для работы врачей-специалистов. То есть человек, приходящий сюда с тем, что его здоровье не позволяет ему принять участие в частичной мобилизации, может пройти полное обследование", - сказала Потяева.

С мобилизованными и их родственниками при необходимости работают психологи.

Потяева также рассказала, что не выявила нарушений относительно возраста мобилизованных и состояния их здоровья.

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