Российские мусорщики попросили освобождения от мобилизации

Мужчины призывного возраста составляют основной костяк отрасли

Сотрудников отрасли обращения с бытовыми отходами следует освободить от частичной мобилизации. Работники коммунального комплекса отвечают за жизнь и благополучие людей в российских городах, говорится в письме, направленном вице-премьеру Виктории Абрамченко главой ассоциации "Чистая страна" Русланом Губайдуллиным.

"В целях обеспечения бесперебойности деятельности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения полагаем целесообразным предусмотреть, что работники предприятий сферы обращения с ТКО… не подлежат частичной мобилизации", - говорится в обращении.

Отмечается, что речь идет об операторах, производителях оборудования и коммунальной техники, а также об организациях, участвующих в создании и реконструкции объектов переработки отходов.

Глава ассоциации подчеркнул, что мужчины призывного возраста составляют основной костяк отрасли. Среди них - водители мусоровозов, отвечающие за экологическую обстановку на улицах. Губайдулин пояснил, что мусоровоз - очень сложный технический комплекс, на обучение навыкам управления такой машиной уходят месяцы. В компаниях утверждают, что заместить этих специалистов им некем, передает РИА Новости.

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