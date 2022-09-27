Референдумы в ЛДНР, Запорожье и Херсоне: идет подсчет голосов

Озвучены последние данные

В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Предварительные результаты будут известны уже во вторник. Однако необходимый порог в 50 процентов пройден везде. И несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны киевского режима, голосование, очень важное событие для миллионов людей, состоялось.

Продолжается подсчет голосов. По предварительным данным местных избиркомов, в Херсонской области, в ДНР и ЛНР за вхождение в состав России высказались свыше 87% проголосовавших. Последние данные представил ЦИК - на российских участках более 95% процентов избирателей проголосовали "за".

"Люди звонят - настолько это трогательно! Я сама, когда общаюсь, невозможно быть равнодушным. Просто невозможно! И так хочется сделать все возможное, чтобы дети спокойно спали, чтобы у них все было, чтобы они спокойно учились, чтобы у них было нормальное будущее. Вот то, что движет людьми. Настрадались люди! Это долгая, трудная и опасная дорога домой", - отметила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Панфилова.

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