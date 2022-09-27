Путин: Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис

Зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран

Спасение людей в Донбассе и на освобожденных территориях Украины находится во главе угла и является центром внимания всей страны. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ. На нем президент потребовал от губернаторов и руководителей сельхозпредприятий уделить особое внимание поддержке семей аграриев, которые призваны по частичной мобилизации. Речь шла и о рекордном урожае.

На прямой связи с президентом министры и руководители аграрных регионов нашей страны. Уборочная компания еще не завершена, однако уже понятно – урожай зерна в этом году будет рекордным. Хорошие цифры также по сахарной свёкле, рапсу, сои и другим культурам.

"Сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов на Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, – всё это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны. Это естественно, потому что связано и с драматическими событиями. Но известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу "хлеб – всему голова", этот закон никто не отменял. И, может быть, в таких условиях, в которых мы живём сейчас, этот закон является одним из важнейших", - заявил Путин.

Аграрии в этом году ждут превышения показателей 2017-го и 1978-го. Тогда собрали 135 с половиной и 127 миллионов тонн зерна соответственно.

"Урожай зерна в чистом весе будет приближаться к 150 миллионам тонн, из которых порядка 100 миллионов тонн будет пшеница. Здесь ждём исторического рекорда. Такие показатели производства, безусловно, позволяют нам обеспечивать внутренний рынок, а также экспортировать достаточно внушительные объёмы", - сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

И несмотря на санкции, наращиваются объемы, а, главное, темпы поставок в страны Ближнего Востока и Африки. О которых на словах так беспокоились западные политики. Правда, лишь на словах.

"Отмечу, что поставки за рубеж нашего зерна и удобрений по-прежнему, к сожалению – даже не для нас, к сожалению, а для мирового рынка продовольствия, – затруднены. Санкции против России грозят обернуться дальнейшим ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идёт уже несколько лет. Это совершенно не связано со специальной военной операцией России на Донбассе. Некоторые ведущие страны выстроили так политику в сфере финансов и продовольствия, что мы наблюдаем тот результат, который сегодня есть. И ответственность за него, конечно же, полностью лежит на так называемом коллективном Западе. И это прямое следствие, без всякого преувеличения, хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия", - отметил Путин.

Например, США теперь товаров ввозят больше, чем экспортируют. Нарушая экономическую систему, которую сами же выстраивали десятилетиями. По сравнению с 2020-м цены на продовольствие выросли на 40%.

"При этом зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Мы говорим об этом, говорим – всё впустую, никто просто не слышит. По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации Объединённых Наций. А из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения, страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Европейский союз. Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше. Повторю, Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис. В этих условиях в рамках нашей стратегии развития сельского хозяйства мы должны обеспечить свою продовольственную безопасность, снижать зависимость от импортных поставок, в том числе оборудования, техники, семян", - сказал Путин.

Помогут меры поддержки - в частности, дешевые кредиты для сельхозпроизводителей и субсидии из федерального бюджета. Все дополнительные доходы, подчёркивает президент, должны направляться на улучшение качества жизни на селе. Строительство дорог, жилья, социальных объектов.

"Отдельно хочу обратиться и к главам регионов, руководителям сельхозпредприятий. В рамках частичной мобилизации призываются в том числе и работники сельского хозяйства. Необходимо оказать поддержку их семьям. Прошу уделить особое внимание этому вопросу. И обращаюсь сейчас не только к тем губернаторам, которые находятся на связи и принимают участие в нашей сегодняшней работе, в нашем совещании, но и вообще ко всем губернаторам России, ко всем руководителям", - заявил Путин.

Работы впереди у аграриев много. Ведь помимо сбора урожая, в некоторых регионах уже стартовала посевная озимых культур.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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