Анастасия Ракова обсудила с экспертами отрасли развитие профессиональной подготовки воспитателей и учителей

Заммэра рассказала о новом подходе во взаимодействии дошкольного и школьного образования в столице

В Москве работают более 45 тысяч работников дошкольного образования и важно, чтобы родители были уверены в качестве подготовки этих специалистов. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова во время визита в Центр современной методики дошкольного и начального образования.

Данный Центр был открыт для повышения компетенций, воспитатели там обучаются новым практикам.

"Тесная связь дошкольного образования со школьным помогает формировать систему преемственности при подготовке детей к первому классу. Это делает процесс адаптации ребенка к школе легче, открывает новые возможности для учителей начальных классов и упрощает жизнь родителям", - сообщила Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что в Москве формируется единая система профессиональных требований для педагогов и воспитателей. "В их числе - умение формировать у детей основы математической, читательской и естественно-научной грамотности", - сказала она.

За время работы Центра современной методики дошкольного и начального образования тренинги там посетили более 3,6 тысячи учителей.

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