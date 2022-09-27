Минобороны Дании опубликовало видео с места аварии "Северного потока"

Поверхность Балтийского моря бурлит

Видео с места аварии на газопроводах "Северный поток" опубликовало Минобороны Дании. На кадрах видна бурлящая от поднимающихся со дна огромных пузырей газа поверхность Балтийского моря.

Об аварии и снижении давления одновременно на трех нитках газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" сообщил накануне вечером оператор проекта Nord Stream AG. Отмечалось, что разрушения носят беспрецедентный характер, а сроки восстановления пока оценить невозможно.

Установлены места утечек – это исключительные экономические зоны Дании и Швеции. В Москве чрезвычайно обеспокоены инцидентом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, не исключается версия диверсии на трубопроводе. Такого же мнения придерживаются и власти Германии.

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