Появились первые итоги референдумов на освобожденных территориях

Сегодня заключительный день голосования

Опубликованы первые данные референдумов на освобождённых территориях. После подсчета 21,11% голосов на участках в России за вхождение ЛНР в состав России проголосовали 97,83% избирателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Также сообщается, что на российских участках 98,27% жителей ДНР проголосовали за присоединение к России после подсчета 20,64% голосов.

После подсчета 27% голосов на участках в России за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 97,63% человек.

Кроме того, стало известно, что 96,97% избирателей в России проголосовали за вхождение Херсонской области в состав России по итогам обработки 14% протоколов.

Напомним, вторник - заключительный день референдумов по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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