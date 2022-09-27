Умер Борис Моисеев

Артисту было 68 лет

Певец Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление арт-директора артиста.

"Да, это так... Сегодня в 2 часа", - сообщил Сергей Горох, добавив, что о датах церемонии прощания и похорон пока ничего не известно.

Борис Моисеев уже давно не появлялся на публике. Певец перенес два инсульта, после которых так и не смог полностью оправиться.

Борис Моисеев - эстрадный певец, танцовщик, хореограф. Он является заслуженным артистом России. Многократный лауреат российских музыкальных премий "Овация" и "Золотой граммофон". Активную концертную деятельность прекратил в 2015 году.

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