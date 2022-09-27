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Сейсмостанции зафиксировали два взрыва на маршрутах "Северных потоков"

16:57
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Один из взрывов был магнитудой 2,3

Два взрыва зарегистрировали сейсмостанции Швеции 26 сентября на маршрутах залегания трубопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Один из них имел магнитуду 2,3, сообщает ТАСС со ссылкой на шведский телеканал СВТ.

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Как сообщили журналистам в Шведской национальной сейсмической сети, измерительными станциями были зарегистрированы два явных взрыва. Сомнений в том, что это были именно взрывы, у специалистов нет, заявил представитель организации Бьорн Лунд.

Минувшим вечером появились сообщения о падении давления в газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Места утечек были обнаружены в международных водах недалеко от берегов Дании и Швеции. В Берлине не исключили диверсии на трубопроводе. В Москве также заявили о возможном теракте.

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