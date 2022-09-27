ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о "неполноценном" бабьем лете

17:23
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Оно наступит уже на днях

Бабье лето наступит в России уже на днях, однако оно будет неполноценным, сообщили синоптики. В конце сентября – начале октября ожидается заметное потепление, однако погода будет облачная, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики пообещали россиянам старое бабье лето
Москвичам пообещали длинное бабье лето

"Заметное потепление – 30-го, в последний день сентября, первый день октября и во второй день октября. Тут уж температура будет выше 15-градусной отметки, ну 15-17 градусов и даже в выходные до 19", - цитирует Вильфанда РИА Новости. Синоптик отметил, что речь идет о европейской части России.

Метеоролог пояснил, что для полноценного бабьего лета обязательны не только высокая температура, но и солнце, "прозрачный" воздух. А потеплеет сильнее всего на юге страны – в Краснодарском крае, Ставрополье, Волгоградской и Астраханской области. Там термометры покажут все 29 градусов выше ноля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
"Бабье лето" в столице
"Бабье лето" в столице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.