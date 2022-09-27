Россиян предупредили о "неполноценном" бабьем лете

Оно наступит уже на днях

Бабье лето наступит в России уже на днях, однако оно будет неполноценным, сообщили синоптики. В конце сентября – начале октября ожидается заметное потепление, однако погода будет облачная, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметное потепление – 30-го, в последний день сентября, первый день октября и во второй день октября. Тут уж температура будет выше 15-градусной отметки, ну 15-17 градусов и даже в выходные до 19", - цитирует Вильфанда РИА Новости. Синоптик отметил, что речь идет о европейской части России.

Метеоролог пояснил, что для полноценного бабьего лета обязательны не только высокая температура, но и солнце, "прозрачный" воздух. А потеплеет сильнее всего на юге страны – в Краснодарском крае, Ставрополье, Волгоградской и Астраханской области. Там термометры покажут все 29 градусов выше ноля.

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