Идет подсчет голосов

На улицах городов Донбасса и освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей сегодня особая, праздничная атмосфера. Практически в каждом населенном пункте можно увидеть российские триколоры, которыми люди украшают свои дома. Жители не скрывают эмоций. Возможность высказать свое мнение и определить будущее многие ждали годами. И явка по итогам пятидневного голосования - красноречивое тому подтверждение.

Референдум состоялся. Участки закрылись. Сейчас бюллетени привезут в территориальные комиссии для подсчёта. Вот так это будет выглядеть в Мелитополе (см. видео). Сюда выложат бюллетени, разложат на три стопки: за, против и испорченные. Составят итоговый протокол и вновь упакуют бюллетени в сейф-пакеты, на случай, если кто-то когда-то захочет перепроверить итоги.

В Запорожье голосовали активно, даже несмотря на угрозы Киева и попытки сорвать референдум обстрелами и террором. На участки приходили люди разного возраста, но с одинаковыми убеждениями.

За тем, как проходит голосование, с интересом наблюдали международные эксперты. Разница между тем, что рассказывают о референдуме на западе и тем, что они увидели на самом деле, колоссальная.

"Уже заранее европейские власти сказали, что не признают этот референдум, какой бы он там ни был. Мне кажется, это очень печально, потому что на самом деле референдум и волеизъявление народа – это кратчайший путь к миру", - отметил Ален Корвез, международный наблюдатель (Франция).

В Херсонской области на участки приходили с флагами России. Здесь каждый день были очереди. Отношение к референдуму, как к празднику.

В республиках Донбасса проголосовало более 90% избирателей – и люди шли на участки до самого закрытия! Явка колоссальная. Для местных жителей это долгожданный день. Здесь уже увидели перемены, особенно в Мариуполе, где за 3 месяца российские специалисты построили больше чем Украина за 30 лет – жилые дома, больница, детский сад – и это только начало.

Бойцы народной милиции голосовали на передовой, там же, где защищают жителей Красного Лимана, Запорожской и Херсонской областей. Возможность сделать исторический выбор была у каждого.

Республики Донбасса голосовали за воссоединение с Россией. За независимость от Украины регионы высказались еще в 2014 году. А вот в Запорожской и Херсонской области вопрос в бюллетене шире. Здесь решали, хотят ли местные жители независимости от Киева и вхождения в состав России на правах субъекта. Ответ весь мир узнает уже совсем скоро.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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