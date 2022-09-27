Экзит-полл: за присоединение к России выступили 97% жителей ДНР и ЛНР

Референдумы завершаются 27 сентября

За присоединение к России проголосовали 97% жителей ДНР и столько же – в ЛНР. Данные экзит-полла обнародовал Институт социального маркетинга.

"Мы опросили 1817 респондентов в ДНР, 765 - в ЛНР. Получили одинаковое распределение, то есть доля ответивших "да" на вопросах референдума - 97%", - цитирует РИА Новости директора по политическому анализу ИНСОМАР Виктора Потуремского.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях в пятницу стартовал референдум по вопросу вхождения в состав России. Голосование завершается 27 сентября.

Как отметил Потуремский, всего 2% респондентов отказались участвовать в опросе. По словам эксперта, все жители демонстрировали высокую эмоциональную вовлеченность, они долго ждали этого референдума.

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