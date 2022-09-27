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Директор московской школы рассказал о решении добровольно мобилизоваться

17:57
  • вторник
  • 27 сентября 2022

29 сентября он отправится в распоряжение Вооруженных сил России

Директор московской школы №1794 и муниципальный депутат от "Единой России" Александр Чуфистов рассказал о своем решении добровольно мобилизоваться. Он сообщил, что отправляется в распоряжение ВС России уже 29 сентября.

"Изначально принял решение, что отправлюсь служить в Вооруженные силы. У меня служил отец, у меня служил старший брат, я служил", - отметил Александр Чуфистов в эфире телеканала "Москва 24".

Ранее во вторник московский врач Жанетта Бахова рассказала, что решила добровольно мобилизоваться. Она хочет помочь коллегам в зоне проведения спецоперации.

"Я поддерживаю тех, кто не убегает, а остается и помогает", - заявила Жанетта Бахова.

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