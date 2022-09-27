Шойгу лично проверил, как идет подготовка мобилизованных в ЗВО

Глава Минобороны проинспектировал условия, созданные призванным россиянам

Военные полигоны Западного военного округа посетил глава Минобороны России. Сергей Шойгу лично проверил, как идет подготовка призванных из запаса россиян. Генерал армии проинспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке.

Как передает РИА Новости, занятия идут с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время. Детали Шойгу доложили замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров и начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев.

Глава Минобороны обратил особое внимание на условия, в которых размещены мобилизованные. Также министра интересовал вопрос обеспечения военнослужащих горячим питанием - как в расположении части, так и на полигонах.

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