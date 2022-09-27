Вертолеты ВВС США замечены в районе аварии "Северного потока"

Траектория полетов совпадает с местом утечек

Траектория полетов вертолетов ВВС США в дни, предшествовавшие аварии на газопроводах "Северный поток", совпадает с точками, где произошли утечки. Российский военный эксперт собрал данные сервисов Flightradar24 и ads-b.nl, отслеживающих перемещения воздушных судов.

Как сообщает сооснователь проекта "Ватфор" Олег Макаров, американские вертолеты The Sikorsky SH-60/MH-60 Seahawk под позывным FFAB123 летали над районом аварии в начале и середине сентября. Их след обнаружен прямо над точками аварии.

"Наложив маршрут FFAB123 на схему вчерашней аварии, мы получаем довольно интересный результат — вертолет то ли летал вдоль трассы Северного Потока-2, то ли вообще между точками, в которых произошла авария", - пишет Макаров в Telegram.

Датское энергетическое управление заявило, что утечки из газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" могут быть следствием преднамеренного действия - по данным ведомства, там не маленькая трещина, а большая дыра. Макаров также напоминает, что ранее американцы хвастались экспериментами в области подводных беспилотников, которые они ставили как раз в районе острова Бронхольм, где произошла авария.

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